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تامر حسني لـ محمد سامي: إوعى تُحبط بسبب بعض المشاهد اللي تم انتقادها ومعجبتنيش شخصيًا

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الخميس، 20-03-2025 09:39 ص

 

 

دعم الفنان تامر حسني المخرج  محمد سامي ، بعد اعلان الاخير قرار اعتزال الدراما التليفزيونية ، خلال الساعات الماضية .

 

وقال تامر حسني في تعليق علي منشور محمد سامي باعتزال الدراما التليفزيونية قائلًا : أوعى تكون عايز تبعد عشان أي إحباط جايز يكون فعلًا في بعض المشاهد اللي الناس انتقدتها وأنا شخصيًا استغربتها شويه وقولت جوايا أنك مش محتاج تعملها أصلًا لأن عندك الحقيقي والأهم بس على رأيك الفنون جنون أحيانًا فكره مجنونه تنال الإعجاب وفكره لأ… بس ده ميخليناش ننسى إنها بعض مشاهد مش بعض أعمال لأنك بالفعل المخرج الوحيد في تاريخ مصر اللي مفشلش ولا مره ويمكن الحظ محالفكش أوي في عمل ولا 2 على مدار 14 سنه ودي حاجه مينفعش الجمهور ينساهالك.

 

وتابع تامر حسني : أنت قدمت مسلسل آدم اللي جمع كل المصريين وكل الوطن العربي يتفرجوا عليه زي ماتشات الكوره بسبب أنه أتكلم عن قضية تخص كل الوطن وكان بدايه لصوره جديده أول مره كانت بتتقدم في مصر وبعدها سبق الإصرار وحكاية حياه اللي كانوا نقله كبيره في ديكورات الدراما المصريه وبعدين الأسطوره والبرنس وجعفر العمده اللي حققوا نجاحات ساحقه وكانوا أعلى نسبة مشاهدات في الدراما بشكل عام وبعدهم نعمة الأڤوكاتو وإش إش وسيد الناس اللي برضو كل واحد فيهم يا أعلى مشاهده يا تاني أعلى مشاهده هزعل منك لو هتمشي محبط وأنت أنجح حد … الشجره الخضراء الجميله ساعات بيطلعلها.

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