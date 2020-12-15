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أول تعليق من تركي آل الشيخ على «إعفائه من منصبه»

تركي-آل-الشيخ
تركي آل الشيخ
 
الثلاثاء، 15-12-2020 10:27 ص المصريون

خرج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ، ومالك نادي ألميريا افسباني، عن صمته للرد على الأنباء التي ترددت بشكل واسع على مواقع غخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم صدور أمرًا ملكيًا بإعفائه من منصبه.
ونفى "آل الشيخ" هذه المزاعم، مؤكدًا أن كل ما يثاء شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.
وكتب آل الشيخ على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الرجاء من جميع الأحباب عدم الاستماع للإشاعات المغرضة".
وتداولت بعض وسائل الإعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول إعفاء آل الشيخ من منصبه بأمر ملكي ، وهو الأمر الذي أكد رئيس هيئة الترفيه أنه غير صحيح .


 

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