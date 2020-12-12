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صدمة في السعودية.. يقتل والده بطريقة بشعة

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الشرطة
 
السبت، 12-12-2020 11:00 ص المصريون

انتابت حالة من الصدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، عقب إعلان الشرطة عن جريمة بشعة.
وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة سبق، أقدم شاب في قرية “مشلحة” التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان على طعن والده المسن بسكين وأرداه قتيلاً.
وبحسب الصحيفة فقد باشرت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا الحادثة البشعة، واتخذت الإجراءات النظامية، كما نقل جثمان القتيل لمستشفى صبيا العام؛ لاستكمال الإجراءات قبل دفن الجثة.
على الجانب الآخر صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (5) مخالفين لنظام الإقامة ومخالف لأمن الحدود من الجنسية اليمنية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابين بنكيين لكيانين تجاريين قام مالكاهما بالتواطوء معهم لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من وحدتين سكنيتين بمدينة الرياض وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي، حيث ضبط داخلهما مبلغ (1,866,708) ريالات، ومجموعة سندات لحوالات بنكية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
 

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