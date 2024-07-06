السبت 06 يوليه 2024
توقيت مصر 16:18 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تعليق من أسماء جلال على تشبيهها بـ مايكل جاكسون

أول رد من طليق أنغام على أنباء زواجه من شيرين عبد الوهاب

"60 مليون أخضر يزغللوا".. عمرو يوسف يروج لكأس العالم للرياضات الإلكترونية

أول قرار من رابطة الأندية المصرية بعد وفاة أحمد رفعت

"الشرف غالي يا بيه".. أم تنهار لاختفاء ابنتها والشرطة تكتشف أنها وابنها وراء قتلها

هل يعود لـ 50 جنيهاً؟.. سعر الدولار اليوم في البنوك

بشرى من وزير التموين الجديد لجميع المستحقين للدعم

فيديو.. عريس يفاجئ عروسه بإحضار تامر حسني إلى غرفتها واحتضانها

أم لـ 8 أطفال.. وفاة سعودية أثناء عملية شفط دهون في مستشفى بمصر

شاهد لحظة انقضاض شاب فلسطيني على جنديين إسرائيليين وقتل أحدهم قبل استشهاده

أول تعليق من أسماء جلال على تشبيهها بـ مايكل جاكسون

BB1pqMcz
اسماء جلال
السبت، 06-07-2024 01:19 م نسمه عبد الوهاب
حلت فنانة أسماء جلال، ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، أمس الخميس 4 يوليو، وتحدثت عن الكثير من التفاصيل التي تخص حياتها الشخصية والفنية.

وتعليقا على تشبيه البعض لها بالنجم العالمي مايكل جاكسون، وهل شعرت بالضيق من هذا الربط، قالت "الصورة لم تضايقني، أنا صاحبة مبدأ اللعبة الحلوة أصقف لها، لو حد قال إفيه حلو هصقف له"، مضيفة "مش عارفة إيه بداية الموضوع بس لقيت الدنيا كلها بتقول أسماء جاكسون أو مايكل جاكسون الغلابة وافتكرت ان عشان بحبه، وبعدين لقيت صورة بالذكاء الاصطناعي دمج صورتي في صورته، الصورة لذيذة بتضحك".

إقرأ ايضا

BB1pu54h

أول رد من طليق أنغام على أنباء زواجه من شيرين عبد الوهاب

BB1p14HY

"60 مليون أخضر يزغللوا".. عمرو يوسف يروج لكأس العالم للرياضات الإلكترونية

image

أول قرار من رابطة الأندية المصرية بعد وفاة أحمد رفعت