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أهلي ولا زمالك؟.. أبطال مصر في أولمبياد باريس يكشفون عن انتمائهم الكروي

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الإثنين، 19-08-2024 11:04 ص

 

كشفوا ابطال مصر في اولمبياد بأريس أحمد الجندي صاحب ذهبية الخماسي الحديث وسارة سمير صاحبة فضية رفع الاثقال ومحمد السيد صاحب برونزية السلاح عن انتمائهم الكروي

وقال الجندي خلال احتفالية مهرجان العلمين الجديدة بأبطال مصر في أولمبياد 2024 بحضور وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع الإعلاميين إبراهيم عبد الجواد وسيف زاهر، عبر قنوات CBC  والحياة و ON SPORT ،  مش مرتاح للسؤال ده ، ثم سأله سيف زاهر عن انتماء العائلة فقال له الأهلي .

أما سارة سمير فقالت ليس لي في متابعة كرة القدم ولكن اشاهد المباريات لمنتخب مصر فقط اما الفرق فلا اتابع خاصة وان بعض الجماهير تزيد من التعصب وارى ان الفريقين في النهاية مصر.

وقال محمد السيد ايضا ان شقيقيه لاعبا السلاح يشجعان الاهلي ووالدته زملكاوية ووالده ليس له في الكرة.

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