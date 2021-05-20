فضيحة موديل روز تتصدر الترند بعد إظهار شاب عضوه في بث مباشر معها
موديل روز
Native
الخميس، 20-05-202110:55 ص
تصدرت الفاشينستا السعودية المثيرة للجدل، صدارة قائمة الترند
في موقع تويتر، بعد دخول متابع إلى بث مباشر أجرته مع جمهورها عبر تطبيق “سناب شات”،
حيث بادرها بالقيام بفعل فاضح، عن طريق إظهار عضوه الذكري.
وهلعت موديل روز من فعل الشاب، فدخلت في نوبة ضحك هيستيري
قبل أن تقطع البث، ما عرضها لانتقادات حادة بسبب رد فعلها الضاحك.
وقالت بعد البثّ المباشر في فيديو آخر: “صار اللي صار امس
وحاولت اني اتدارك الموضوع وحاولت امشي الموضوع كأنه ما صار شيء بس لما قريت الكومنتات
ما قدرت امسك نفسي لأنه انصدمت”.
وأضافت: “فأي واحد ينحط بنفس موقفي رح يصير فيه نفس الشيء
ما سويت ردة فعل لأنه ما كنت عاوزة افتح عيون الناس وتروح تدور عليها بس ما زالت الناس
فاضية ما عندها شيء وقامت نشرت اللايف”.
واختتمت كلامها: “اضحك من هول الموقف اللي شفته يعني ما توقعت
في ناس بقلة الحياء هذه وانصدمت من قله الحياء هذه”.