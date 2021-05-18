الثلاثاء 18 مايو 2021
توقيت مصر 12:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إهانة محمد عبدالوهاب على تليفزيون الكويت ومي العيدان مصدومة من وصفه بالحرامي

وفاة عميد كلية دار العلوم بعد أيام من وفاة نجله الضابط بأزمة قلبية

هندية توفيت بـ "كورونا" تعود إلى الحياة قبل لحظات من حرقها

تركي آل الشيخ يرد على «إهانة» وزير خارجية لبنان والرئاسة تصدر بيانًا

فوز العتيبي تخرج عن صمتها وترد على هروبها من السعودية وزواجها

الملك سلمان يزف بشرى سارة بشأن السودان

وزير خارجية دولة عربية يصف السعوديين بـ«البدو» وعبدالرحمن بن مساعد يرد

مستشار الرئيس يكشف تطورات حالة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

العثور على مخرج شهير مقتولًا ومُقطًا أشلاء ومفاجأة صادمة بشأن القاتل

وزيرا السياحة والطيران المدني يبحثان سبل التعاون مع دبي في لقائهم برئيس هيئة دبي للطيران

ADS
 

فوز العتيبي تخرج عن صمتها وترد على هروبها من السعودية وزواجها

4081516-37129428
ا
Native
الثلاثاء، 18-05-2021 10:34 ص

خرجت الفاشنيستا السعودية الشهيرة، فوز العتيبي، عن صمتها وردت على ما يثار بشأن زواجها دون علم أهلها، وهروبها من المملكة، كما ردت على مصدر دخلها.
وقالت فوز العتيبي: “يتردد كثيرًا إني هربت واتزوجت أحمد، ولكن هذا عار تمامًا من الصحة، هذه قصة رومانسية لكنها غير حقيقية”.
وتابعت: “أنا تزوجت في السعودية في القصيم، ووالدي هو من زوجني، وبقيت أنا وأحمد فترة في السعودية قبل أن ننتقل إلى الخارج”.
وواصلت تصريحاتها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها: “نهرب ليه؟، السعودية دولة أنا بالذات ما قصرت معي في شيء”.
وعن مصدر دخلها هي وزوجها، قالت فوز العتيبي: “بالطبع ليست من الإعلانات فقط، أنا من زمان بعمل إعلانات وبصرف على نفسي، خاصة بعد ما عشت بره”.
وأضافت: “لكن قلت لكم قبل ذلك انا وأحمد عندنا مشاريع بتدر علينا دخل كبير، ليست ملايين ولكنها مبالغ تسمح لنا نعيش حياة كريمة في الخارج.
 

إقرأ ايضا

524_main_photo

إهانة محمد عبدالوهاب على تليفزيون الكويت ومي العيدان مصدومة من وصفه بالحرامي

354

وفاة عميد كلية دار العلوم بعد أيام من وفاة نجله الضابط بأزمة قلبية

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يرد على «إهانة» وزير خارجية لبنان والرئاسة تصدر بيانًا

أخبار متعلقة

download

هاني مهنا: مبارك أعجب بالزواج من أجنبيات لهذا السبب..«والله فكرة يا صفوت»

2021_3_6_1_12_37_182

شيخ الأزهر: يجوز للمرأة السفر دون محرم لهذا السبب

05-11-19-933056352

دولة خليجية تلغي عقوبة الحمل غير الشرعي

download

سعودية شهيرة تصدم الجميع بما فعلته مع زوجها على السرير

Capture

يعتنق الإسلام للزواج من منتقبة وعندما رأى وجهها كانت الصدمة والبكاء!