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أغرب ما فعله سمير غانم حينما اشترى قطري تذكرة مسرحيته بـ20 ألف دولار

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سمير غانم
Native
الخميس، 03-06-2021 09:32 ص

كشف الكاتب والمنتج أحمد الإبياري، عن موقف غريب تعرض له الفنان الراحل سمير غانم خلال تقديمه إحدى المسرحيات في قطر، حيث صمم أحد المشاهدين شراء التذكرة الخاصة به بـ20 ألف دولار، إلا أن سمير قام بتوزيعها كاملة على الفرقة دون أن يأخذ منها أيّ شيء، معتبرًا أن هذا المبلغ كان هدية لهم”.
وخلال لقائه مع قناة “أون”  قال “الإبياري”: “سمير غانم كان يحتفل بعيد ميلاده على المسرح لو جيه يوم عرض، كما أنه كان مُرزق ورزقه في رجليه، وكان الجمهور يحبه لدرجة أن كثيرًا من الناس كانوا يشاهدون المسرحيات عدة مرات على مدار سنوات متتالية”.
وأَضاف “الإبياري” أن كلمة “فارسير” تطلق على الممثلين الأعلى أجرًا وينطبق هذا اللقب على سمير غانم وإسماعيل ياسين ومحمد عوض وفؤاد المهندس، لافتًا إلى أن “غانم” كان يشتري الإكسسوار الخاص بدوره، ويصمم ملابس مخصصة، وكان يفاجئ الجميع بالبدل التي يرتديها، وكان يحرص على توظيف الإكسسوار لأداء المشاهد الكوميدية”.
وتابع الإبياري: “مفيش فنان عرض خارج مصر مثل سمير غانم، عشان عرض في الخليج وأمريكا وأوروبا وفرنسا وحقق نجاحًا كبيرًا، فمثلًا في تونس عملنا 21 حفلة وراء بعضهم، كان نجاح كبير جدًا، وفي لبنان عرضنا 3 أشهر مستمرة، وكان يعرض مرتين في اليوم، كانت نجاحات مش طبيعية، وعرض في سوريا كمان 30 حفلة”.
 

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