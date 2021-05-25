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دلال عبدالعزيز تسأل الطبيب عن صحة سمير غانم.. فماذا أخبرها؟

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دلال عبدالعزيز تسأل الطبيب عن صحة سمير غانم.. فماذا أخبرها؟

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ارشيفية
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الثلاثاء، 25-05-2021 02:39 م

أوضح مصدر طبي أن الفنانة المصرية دلال عبد العزيز سألت عن زوجها الفنان سمير غانم وإنها لا تعلم حتى الآن واقعة وفاةه.
وأشار المصدر:” دلال عبد العزيز تسأل الممرضين باستمرار عن زوجها سمير غانم وحالته، وأنها تريد مقابلة بناتها، خاصة أنها ممنوع عنها الزيارة، بسبب فيروس كورونا”.
وأبان:”الأطباء والممرضين يحاولون طمأنتها على بناتها، ومنعوا إخبارها بوفاة سمير غانم حاليا، لكنهم قالوا لها إن حالته، كما هي، ليست جيدة، تمهيدا لتعريفها بالحقيقة في وقت قريب”.، حسب الوطن.
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر طبية في المستشفى، الذي تعالج فيه الفنانة دلال عبد العزيز، أن حالتها الصحية ما زالت غير مستقرة وخطرة، مشيرة إلى أن دلال عبد العزيز تعاني من التهاب رئوي شديد أثر على رئتيها بصورة كبيرة.
وأردفت أنها ترفض إجراء أي مسحة طبية جديدة، منذ آخر مسحة أجرتها قبل 10 أو 11 يوما، لافتة إلى أنها موضوعة على جهاز تنفس صناعي “سباب”، ليمدها بالأكسجين، نظرا لتراجع نسبة الأكسجين لديها، وأنها ليست فاقدة الوعي، بل قادرة على التواصل مع من حولها، لكنها لا يمكن أن تستمر في خلع ماسك الأكسجين لفترة طويلة.
وتابعت أن الحالة النفسية للفنانة دلال عبدالعزيز، سيئة وأنها في بعض الأحيان ترفض الحصول على بعض الأدوية، موضحة أن القضية هنا ليست في سلبية المسحة من عدمها، بل فيما خلفه الفيروس من تأثيرات على الجهاز التنفسي، وتأثيرات الفيروس عليها صعبة بدرجة كبيرة.
وتابعت أن أسرة الفنانة دلال عبدالعزيز، طلبت من إدارة المستشفى، عدم إبلاغها بخبر وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، حرصا على صحتها النفسية، وعليه طلبت إدارة المستشفى من التمريض والأطباء، عدم إبلاغها بالخبر أو التحدث عنه أمامها أو الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بصحة الفنان سمير غانم.
 

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