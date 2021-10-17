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أطعمة تسبب تلف الدماغ في سن صغير

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Native
الأحد، 17-10-2021 12:00 م

في بعض الأحيان تبدأ خلايا الدماغ فى التلف في سن صغيرة بسبب اتباع الإنسان بعض العادات الخاطئة مثل تناول أطعمة تدمر الدماغ والتعرض للتوتر والضغط العصبي المستمر .
ويتسبب تلف خلايا الدماغ فى إصابة الإنسان ببعض أمراض الجهاز العصبي مثل الزهايمر والخرف .
ووفقا لما جاء في موقع “إكسبريس ” كشفت دراسة جديدة أن تناول الأطعمة المصنع يسبب عجز كبير في الذاكرة ويدمر بعض خلايا الدماغ خلال شهر واحد فقط
حذر الباحثون من تناول الأطعمة المصنعة  لخطورتها على صحة الدماغ لأن الالتهاب في الدماغ ظهر بعد أربعة أسابيع فقط من تناول الأطعمة المكررة.
وسلط بحث جديد الضوء على التأثيرات الوقائية للأوميغا 3 للدماغ، موضحا أنه يقلل من التأثيرات الالتهابية المرتبطة بالخرف بشكل شبه كامل لدى الجرذان الأكبر سنا.
وتشير النتائج التي نشرت في مجلة Brain Behavior and Immunity، إلى أن أوميغا 3 DHA قد يقاوم التأثيرات الالتهابية للأطعمة المصنعة.
وقال دكتور روث باريينتوس كبير الفريق البحثي في معهد جامعة ولاية أوهايو لأبحاث الطب السلوكي: نرى أن هذه التأثيرات بهذه السرعة مقلقة بعض الشيء.
وتكشف هذه النتائج أن استهلاك نظام غذائي معالج يمكن أن يسبب عجز كبير ومفاجئ في الذاكرة وفي حالة الشيخوخة، تزداد احتمالية حدوث تدهور سريع للذاكرة في الإصابة بمرض التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر عند تناول الأطعمة المصنعة لذا لابد من الحد منها في وجباتنا الغذائية وزيادة استهلاك الأطعمة الغنية بحمض أوميجا 3 الدهني DHA إما لمنع أو إبطاء هذا التقدم.
وخلص الفريق إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية DHA تمنع فقدان الذاكرة وتمنع التأثيرات الالتهابية بشكل شبه كامل في الفئران ولكن هذا لا يعنى أنه يمكن تناول اللحوم المصنعة مع أوميجا 3.

كما وجدت العديد من الدراسات العلمية السابقة أن النظام الغذائي ضروري لتقليل مخاطر ضعف الإدراك والخرف، ومن المعروف منذ فترة طويلة أن الوجبات الغذائية التي تركز على أوميجا 3 هي الأمثل للحفاظ على صحة خلايا الدماغ.
 

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