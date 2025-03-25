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أشرف صبحي: ابني لاعب كرة قدم بمجهوده ..مش عشان أبوه وزير

elaosboa72058
ا
الثلاثاء، 25-03-2025 10:28 ص

 

 

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن ابنه يدرس في آخر سنة في الجامعة ويلعب كرة القدم ويشق حياته بنفسه، قائلا: "أبوه كان رياضي وبطل في لعبة وهو اختار اللعبة دي وبيقال أنه ابن الوزير والمناخ اللي اختاره موجود وهو عارف أنه لازم بإيديه وذراعه يشق طريقه".

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، خلال لقائه ببودكاست "ولاد بلدنا"، مع الإعلامي أحمد علاء، “ابني يعي أن والده بالفعل وزير الرياضة لكن يعمل بمجهوده مؤكدا أنه لم يضغط عليه في لعب رياضة ولكن يهمه في النهاية أن ابنه ينهي الجامعة وهو متمرس في رياضة، موضحا أن الرياضة مهم في هذه الفترة للشباب كما مر هو بهذه المرحلة من عمره”.

وتابع: "عايز الشباب كله كده بيلعب رياضة والحقيقة لما ابني يمر بهذه الفترة في حياته وهو بيلعب رياضة هيفضل منضبط هيصلي ومش هيدخن سجاير ومفيش حد يقدر يدخل في حجم تفكير الشاب"، مؤكدا أنه لم يتدخل في نوع دراسة أبناءهم وهم متفوقين جدا.

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