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أسما شريف منير تفاجئ الجميع: رجعت لربنا ومش بسيب فرض من 15 يوم.. الصلاة هي الحل

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أسما شريف منير
الأربعاء، 25-10-2023 01:40 م


تحدثت أسما شريف، ابنة الفنان شريف منير، مع متابعيها عن رؤيتها لما تشهده غزة الآن وطالبت الجميع بالعودة للصلاة والعدل مع الذات.
ونشرت أسما، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مقطعا مصورا تحدثت فيه عما تشهده الأراضي الفلسطينية الآن من حرب بين إسرائيل وحماس، وصورة الإسلام التي باتت أفضل جراء هذه الأحداث، معتبرة أن ما يحدث درس للعالم أجمع.
وقالت أسما، ضمن حديثها، إنها باتت ملتزمة بالصلاة منذ 15 يوما، وتمنت أن تظل ملتزمة بها طوال حياتها حتى تتوفى، مشيرة إلى أنها لم تعد تغضب ممن يوجه السباب لها، وطالبت متابعيها بأن يعدلوا من أنفسهم ويتوقفوا عن الادعاء.
وشددت ابنة الفنان المعروف على أنها ليست "شيخة" حتى تنصح الآخرين بالالتزام بالصلاة، لكنها تتمنى أن تتعامل مع أناس طيبين لا ينافقون ولا يكذبون ولا يغضبون من حولهم، ومن يفعل ذلك عليه أخذ وقفة مع النفس.
وطالبت أسما متابعيها بالالتزام بالدين وفعل ما يمليه علينا حتى لا نكون "همج"، والأهم أن يلتزموا بالصلاة لأن "الانتقام صعب" حسب قولها، في إشارة إلى انتقام الله من تاركي الصلاة.
واعتادت أسما شريف منير إثارة الجدل بإطلالاتها الجريئة وأفكارها غير التقليدية، كان آخرها حلق شعرها "ع الزيرو" أمام الكاميرات ضمن مهرجان القاهرة للدراما أواخر أغسطس/آب الماضي، فضلا إطلالتها في حمام سباحة بالمايوه مع صديقيها وغيرها من المواقف.

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