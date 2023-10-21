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المفتي .. المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة غير كافية.. نطالب بمزيد من الضغط

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المفتي : المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة غير كافية نطالب بمزيد من الضغط

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المفتي
السبت، 21-10-2023 07:26 م نسمه عبد الوهاب
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنَّ وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة أمر بالغ الأهمية وذو أولوية قصوى للحدِّ من معاناتهم التي يعيشون فيها منذ بَدء الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على القطاع.
وشدَّد المفتي على أن دخول 20 شاحنة فقط من المساعدات صباح اليوم إلى قطاع غزة ليس كافيًا أبدًا؛ نظرًا لتردِّي الأوضاع هناك وحاجتهم إلى مزيد من المساعدات، خاصة الطبية منها، وما وصل من مساعدات محدود جدًّا لا يلبي الاحتياجات الأساسية لهم.

وجدَّد المفتي، نداءه إلى المجتمع والمنظمات الدولية أن يبذلوا مزيدًا من الضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل للسماح بدخول مزيد من شاحنات المساعدات الإنسانية التي لا تزال تنتظر في معبر رفح المصري للدخول إلى قطاع غزة؛ حفاظًا على أرواح الأبرياء، وتخفيفًا على الأطفال الذين يفتقدون أبسط مقومات الحياة.

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