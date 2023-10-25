إيلون ماسك تعليقًا على الحرب في غزة: أمريكا ستنكسر

ماسك





حذر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، من اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال ماسك خلال مؤتمر صوتي عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" : "يجب علينا إحلال السلام في أوكرانيا، وأعتقد أننا بحاجة إلى استعادة العلاقات الطبيعية مع روسيا" بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

واعتبر أن الأعمال العسكرية التي تشنها كييف ضد موسكو لا معنى لها، وإلى جانب الحرب في الشرق الأوسط، يمكن أن تثير صراعا عالميا.

وأضاف أن واشنطن ستنكسر في مواجهة مثل هذا التحالف الخطير، لأنه ليس لديها الإمكانات الصناعية العسكرية المناسبة.