17 شاحنة مساعدات تستعد لدخول غزة

الأحد، 22-10-2023
11:20 ص
استعدت ما يقرب من 17 شاحنة مساعدات للمرور من معبر رفح
للدول إلى الأراضي الفلسطينية، وفقا لما أعلنته فضائية "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها نقلا عن مراسلها بمعبر رفح
.
وقال مراسل القناة إن شاحنات المساعدات تتأهب لدخول معبررفح في اتجاه قطاع غزة
.
كان المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إن "مصر منذ اليوم الأول حددت نقطة لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة
من جميع دول العالم، وكان مطار العريش نقطة الاستقبال ونحن لها سنتصدى لترتيب وتنسيق إدخالها للفلسطينيين".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "نحن متفقون وراغبون ومستعدون ونعمل على فتح معبر رفح
مستدام ويتم بشكل دائم وفقًا للآليات الموجودة وبإشراف الأمم المتحدة والأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني لكي يتم إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة
".
وتابع: "وفقًا للآلية المتفق عليها ستدخل شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة
عبر معبر رفح
خلال الأيام المقبلة وفقا للاَليات المتفق عليها".