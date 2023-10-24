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مقابل 35 ألف دولار.. ماذا طلبت إعلامية إسرائيلية من بدرية طلبة؟

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بدرية طلبة
الثلاثاء، 24-10-2023 10:11 ص


هاجمت الفنانة بدرية طلبة أفيخاي أدرعي رئيس قسم الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد تجاوزه في حق المطربة أنغام، وهجوم الأخيرة عليه، بسبب أفعال جيش الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية تجاه الشعب الفلسطيني.
ونشرت بدرية تعليقها على انستجرام، وجاء فيه "أفيخاي واد يا فيخو باعت رسالة تهديد للأستاذة أنغام، أهي ردت عليك وعرفتك مقامك يا عديم المقام، ويا بختك يا سعدك إنها عبرتك أصلا وردت، أخطاءكوا كترت إحنا لو اخطأنا حنزعلكوا قوي وحنعتذر بردو عادي".
وفي نفس المنشور شاركت بدرية متابعيها، محادثة من تليفونها بتاريخ شهر مارس الماضي، مع فتاة إسرائيلية، قدمت نفسها بأنها تعمل بقناة تل أبيب واسمها سارا يعقوب، وفيها تدعو بدرية لحضور حفل بمناسبة اليوم الوطني الإسرائيلي يُقام في المسجد الأقصى يوم 25 أبريل 2023.
واسترسلت بدرية معها للوقوف على التفاصيل، وبينها أنهم سيتحملون نفقات سفرها وإقامتها و أن الحفل سيضم كوكبة من النجوم، ولن يكون هناك ختم على جواز سفرها، ومقابل أجر يتراوح بين 25000 لـ 35000 دولار.
وبعدما رفضت بدرية ردت عليها الفتاة "كلما أردنا السلام أثبتوا أنكم أشخاص حقودين"، مضيفة "عذرا لا أتحدث مع مصر ليس لهم تاريخ وسرقوا تاريخ غيرهم ونسبوه لهم"، لتقوم بدرية بمهاجمتها مؤكدة أن مصر هي التي أعطتهم درسا لن ينسونه يوما.
جدير بالذكر أن عدد كبير من نجوم الفن أثنوا على رد أنغام على أفيخاي، وهجومها عليه، مواصلين دعمهم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وفي سلام، كما طالبوا بوقف إطلاق النار، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم التي ارتكبوها في غزة، منذ بدء طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري.

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