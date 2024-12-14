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أسعار كراتين شهر رمضان 2025 في مبادرة وزارة التموين

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السبت، 14-12-2024 01:33 م
ايام معدودة تفصلنا عن شهر رمضان 2025، وضمن خطة واستعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية، للشهر الكريم، أعلنت «الوزارة» عن مبادرة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، بجودة عالية وأسعار تقل عن السوق المحلية، مما يخفف العبء عن الأسر، ويعزز من استقرار الأسواق.
كراتين رمضان 2025

وطرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كراتين رمضان 2025 مختلفة الأسعار، عبر ثلاثة نماذج من كراتين السلع الغذائية، بأسعار متفاوتة تناسب مختلف فئات المواطنين، وذلك في ظل توجه الوزارة لدعم الأمن الغذائي، وضمان وصول السلع الأساسية بجودة عالية وسعر مناسب.
أسعار كراتين رمضان 2025
ويوضح الجدول التالي، أسعار كراتين رمضان 2025 والتي تحتوي على أصناف مختلفة تصل إلى 13 صنف من السلع الغذائية، والتي جاءت كالتالي:
كرتونة (1) بسعر 400 جنيه
كرتونة (2) بسعر 500 جنيه
كرتونة (3) بسعر 800 جنيه

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