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أحمد كريمة: يجب على الزواج خدمة زوجته في المنزل وليس العكس

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أحمد كريمة
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الثلاثاء، 01-11-2022 01:12 م


أثار الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب تصريحاته التلفزيونية الأخيرة.

وقال كريمة إنه لا يجب على الزوجة خدمة زوجها، وإن خدمة المرأة في بيت زوجها تكون من باب المعاملة بالمعروف، والتي تعد أساس قيام الزوجية في الإسلام.

كما أضاف أن الفقهاء اتفقوا على أن الزوجة يجوز لها خدمة زوجها، لكن لا بد على الزوج من إعانتها ومساعدتها في ذلك، حيث أن الزوج مكلف بخدمة زوجته داخل البيت، مستدلاً على ذلك بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان يقضي حوائج أهل بيته.
كذلك أردف أن فقهاء الحنفية أكدوا وجوب خدمة الزوجة للزوج ديانة لا قضاء، مستندين إلى أن الرسول حينما قسّم الخدمة بين ابنته فاطمة وزوجها علي ابن أبي طالب، جعل لفاطمة الأعمال الداخلية، ولزوجها العمل خارج المنزل.

واعتبر كريمة أن الرأي الراجح والذي يعتمده الناس هو رأي الحنفية الذي يتضمن خدمة الزوجة لزوجها كما جرت العادة منذ قرون.

فيما اختتم بالتشديد على أن الزوجة تثاب وتؤجر على خدمتها في بيت زوجها، مع ضرورة عدم تعسف الزوج في هذه المسألة.
 

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