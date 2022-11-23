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تعليق غريب من ياسمين الخطيب عن سبب فوز السعودية على الأرجنتين

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ياسمين الخطيب
Native
Teads
الأربعاء، 23-11-2022 09:24 ص

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، صورة من مدرجات مشجعي المنتخب السعودي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكشفت ياسمين الخطيب عن صورة لعلم الزمالك بين جمهور المنتخب السعودي، وعلقت: “السبب الحقيقي لفوز السعودية” مشيرة بقوس علم الزمالك.
ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على الأرجنتين في مُستهل مشوارهما بدور المجموعات لبطولة  كأس العالم، قطر 2022.

والتقى المنتخب السعودي مع نظيره الأرجنتين على أرضية ملعب استاد "لوسيل" ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا المكسيك وبولندا.

واستطاع المنتخب السعودي تحقيق الفوز بثنائية سجلها صالح الشهري وسالم الدوسري، مُقابل هدف لراقصي التانجو عن طريق ركلة جزاء سددها ليو ميسي.
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