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شاهد.. أمير قطر يؤازر المنتخب السعودي أمام الأرجنتين ويرفع علم المملكة

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أمير قطر
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الثلاثاء، 22-11-2022 12:35 م


رفع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العلم السعودي وتوشح به وذلك خلال تواجده في منصة استاذ لوسيل لحضور مباراة المنتخب السعودي والأرجنتين.

وكان الفرنسي إيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي قد كشف عن التشكيلة التي سيخوض بها المواجهة الخامسة بين المنتخبين وضمّت كلاً من:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: علي البليهي، حسان التمبكتي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد.

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالإله المالكي.

خط الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري.
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