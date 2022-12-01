مشاري العفاسي يثير الغضب بتغريدة عن «ميسي» ويحذفها بعد تعليق «أحلام»

الخميس، 01-12-2022
02:09 م
أثار القارئ الكويتي، مشاري العفاسي
تفاعلا بعد تغريدة نشرها عن اللاعب
الأرجنتيني، ليونيل ميسي
بعد خروج المنتخب السعودي من مونديال قطر 2022، تفاعلا
واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال العفاسي في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بتويتر وحذفها لاحقاً :
"الآن وبعد خروج الصقور .. كل الأمنيات لهذا الأسطورة.. اللي فزنا عليه.. بأن
يحمل كأس العالم .. يستاهل".
وردت الفنانة أحلام الشامسي على العفاسي بتغريدة قالت فيها: "لا ان
شاء الله ما يفوز بحولٍ من الله وقوته سبحانه من يقول كن فيكون.." ليرد عليها
مغرد بتعليق قال فيه: "ام فاهد مشخصنتهاا معاه".
لترد أحلام بتغريدة ناشرة صورا من إصابة اللاعب ، ياسر الشهراني خلال مباراة
السعودية والأرجنتين قائلة بتعليق: "طبعاً اشخصنها شكلكم نسيتوا.. ضربوهم
عمداً هذيلا عيالنا لا لفوزهم يا رب انتهى.. السعودية".
شاهد تغريدة احلام
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