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أبوتريكة يجبر أحمد موسى على اعتزال تشجيع الأهلي

الثلاثاء، 04-03-2025 01:42 م

 

أعلن الإعلامي أحمد موسى، توقفه عن تشجيع النادي الأهلي، والاكتفاء بتشجيع المنتخب المصري، وذلك بسبب ظهور محمد أبوتريكة في إعلان استاد الأهلي الجديد.

وجاء ذلك خلال بعض المناقشات مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» تويتر سابقا، وأكد موسى خلال تلك المناقشات أن أي مصري يحب بلده وجيش مصر وشرطتها ومؤسساتها له حق أن يغضب من ظهور أبوتريكة.

وأشار إلى أنه سيكتفي بتشجيع المنتخب الوطني فقط خلال الفترة المقبلة، وهذا يعني أنه لن يقوم بمساندة النادي الأهلي في محفل قادم.

 

وكان أبوتريكة ظهر رفقة عدد من نجوم الأهلي، في الإعلان الترويجي لاستاد الأهلي الجديد، والذي بدأ عرضه في شهر رمضان المبارك، احتفالا ببدء عمليات الإنشاء في الاستاد.

 

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