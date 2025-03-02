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صوته رائع.. لاعب الأهلي يؤم المصلين في صلاة التراويح بقريته بالغربية(فيديو)

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الأحد، 02-03-2025 12:18 م

 

 

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب كريم فؤاد، نجم النادي الأهلي، وهو يؤم المصلين داخل مسجد قريته "الشين"، التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية.

 

وظهر كريم فؤاد وهو يتلو آيات من القرآن الكريم بصوته العذب خلال صلاة جماعية، الأمر الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا وسعادة بالغة من أهالي قريته الذين أعربوا عن فخرهم بوجوده بينهم في أول أيام الشهر الفضيل، خاصة مع تميّزه اللافت في التلاوة.

 

 

وجاءت مشاركة نجم الأهلي في الصلاة خلال زيارته لمسقط رأسه، حيث حرص على تناول وجبة الإفطار مع أسرته في أول أيام شهر رمضان المبارك.

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