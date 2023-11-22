آيتن عامر: احنا مع فلسطين.. بس لو مشتغلناش هنتحبس

الأربعاء، 22-11-2023
10:43 ص
أبدت الفنانة أيتن عامر
استياءها مما يتعرض له نجوم الوسط الفني من هجوم، يرتبط بممارسة حياتهم العملية.
ووجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لعدد من النجوم، نتيجة استمرار تصويرهم لأعمالهم الفنية وتقديم عروض مسرحية، تزامنا مع الأحداث الدائرة في قطاع غزة
.
ورداً على ذلك، قالت أيتن عامر
، في بث مباشر على حسابها في إنستغرام: "ممارسة حياتنا الطبيعية لا يعني نسياننا للقضية الأساسية التي نتحدث عنها جميعاً".
وأضافت: "أنا منذ شهر ونصف الشهر مع بداية الأحداث أتحدث عن القضية، لدرجة أن حسابي كان سيُغلق بسبب المنشورات التي أشاركها".
وتابعت: "بقدر إيماننا بالقضية الفلسطينية ودعمنا لها، أحزن حينما يتعرض زميل للهجوم بسبب إعلانه عن عمل له، بالطبع جميعنا تأثر، لكن ردود الفعل تبدو غريبة لأن هذه وظيفتنا، والإعلان عن أعمالنا جزء من عقودنا (..) فمجرد الإعلان عن عملنا لا يعني أننا نشغل الرأي العام عن القضية الفلسطينية".
وتساءلت: "لماذا تتخذون هذا الموقف القوي تجاه الفنانين؟، أرجو أن تفهموا أننا ملزمون ونريد أن نكمل عملنا ولا نتأثر، كفى هجومًا ومزايدات".
وأردفت: "إذا توقفت عن أداء عملي سيقاضيني الناس وسأدخل السجن، ولن أوفي بالتزاماتي".