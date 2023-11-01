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بعد مجزرة جباليا.. بيان ناري من الأزهر ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

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بعد مجزرة جباليا.. بيان ناري من الأزهر ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

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شيخ الأزهر
الأربعاء، 01-11-2023 10:58 ص


أصدر الأزهر الشريف، بيانا للتعقيب على مجزرة جباليا التي ارتكبها الكيان الصهيوني الإرهابي، مساء الثلاثاء.
وقال الأزهر في بيانه:"لقد تحوَّل العدو الصهيوني في الآونة الأخيرة إلى ذئب هائج مصاب بسُعارِ قتل الأطفال والنساء والأبرياء، والتلذُّذ بأكل لحومهم وشرب دمائهم بلا رادعٍ ولا رقيبٍ، ويشجعه على ذلك صمت كصمت الموتى في قبورهم أصاب عالمنا الدولي، وشل إرادته وقدرته عن لجم هذا الكيان، ووضع نهاية لوجباته الدموية اليومية من أطفال غزة ونسائها وشيوخها وشبابها.
وأضاف البيان: إن الأزهر الشريف ليلجأ إلى الله تعالى أن يتولى بعزته وقهره وسلطانه حماية غزة ومَن فيها، وكسر شوكة عدوها، وصده عنها، وأن يُرينا في هؤلاء الطغاة البغاة القتلة ومَن معهم ووراءهم عجائب قدرته.

وتابع البيان: "أنت أيها المسلم في أي مكان كنتَ، لا يفوتك أن تدعو في أعقاب صلواتك بدعاء نبيك الذي تحصَّن به في ظروف تشبه هذه الظروف وهو "اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وانْصُرْنَا عليهم".

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