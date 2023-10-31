صدمة.. علاء مبارك يخضع لتهديد صحفي إسرائيلي ويحذف كل منشوراته عن دعم فلسطين

الثلاثاء، 31-10-2023
01:25 م
حذف علاء نجل الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك تدويناته الداعمة للقضية الفلسطينية وخاصة بعد الحرب على غزة
بسبب تهديد صحفي إسرائيل
ي له بعدما نشر صورة تحمل صورة الزعيم النازي، أدولف هتلر، ردًا على الصحفي الإسرائيل
ي الذي يتشفى في مقتل أطفال غزة
، وسط جدال مع الإعلامي الإسرائيل
ي، إيدي كوهين.
وبدأ الأمر بصورة من غزة
نشرها الإعلامي الإسرائيل
ي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "منورة يا غزة
"، حيث تظهر اشتعال العديد من المباني نتيجة القصف الإسرائيل
ي، ليرد عليه علاء مبارك
في التدوينة المحذوفة بصورة لهتر وتعليق قال فيه: "غزة
منورة! ايه الحقارة دي، تصدق يا ابن كوهين عمايلكم السودة وجرائمكم القذرة ومشاهد الأطفال الصغار والأطفال الرضّع في الأكفان خلونا نحب الراجل ده ونقول ولا يوم من أيامك يا هتلر كان عنده بعد نظر برضه".
ورد كوهين قائلا: "علاء بيه مبارك جرا ايه مننا يا أخينا أيه الي غيرك علينا ولا حبيت تتاجر بالقضية الفلسطينية أنت كمان زيك زي أردوغان وخامنئي كده ما المرحوم والدك كان الرئيس المصري الوحيد وصاحب أطول فترة رئاسة بتاريخ مصر أكتر من 30 سنة بالصلاة على النبي ما عملش أختراق أمني ضدنا كده ولا كده خالص وكان متصور وهو بيضحك قصاد البلدوزر شارون واولمرت والمعلم نتنياهو زي ما حضرتك عارف ودلوقتي عامل فيها أمين الحسيني لو حطيت صورة الفوهر تاني المنظمات الصهيونية في أوروبا هتصادر أرصدة عائلة مبارك الي سرقها من قوت الشعب المصري المكلوم أوعى حضرتك زي ما بقولك كده بنوك مدريد وجنيف ولندن وموناكو وباريس وأبقه أفتكرني حضرتك".
وتابع كوهين بتدوينة منفصلة بعد حذف علاء مبارك
تدوينته: "هذا هو اسمه: جبان علاء مبارك
.. حذف التغريدة بعد أن هددته بكشف أموال مصر المنهوبة من قبل أسرته.. طلعت جبان وثرثار كبير يا علاء"، ليرد علاء على أحد تعليق أحد رواد تويتر قائلا: "الخسيس ابن كوهين طلع غبي استعجل في الرد كما توقعت ودخل فاتح صدره بكلمتين لا يودوا ولا يجيبوا لو شوية ذكاء مكنش رد انما البعيد غبى منه فيه.. والغريب ان كوهين البجح اختلط عليه الأمر بالمنهوبة؛ و تناسى الأراضي الفلسطينية المنهوبة اللي تم نهبها واغتصابها بالقوة، بجاحة".
وبعد ذلك حذف علاء مبارك
كل تغريداته عن فلسطين ولمدة 3 شهور ماضية، الأمر الذي أصاب الجميع بالصدمة.
ويأتي جدال كوهين ومبارك مع استمرار الحرب الإسرائيل
ية على قطاع غزة
لليوم الـ22، اول أمس الأحد، ردا على الهجوم الذي نفذته المقاومة داخل إسرائيل
في السابع من أكتوبر االجاري وأطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى".