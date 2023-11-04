السبت 04 نوفمبر 2023
توقيت مصر 21:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأزهر يدين استهداف قوافل النازحين والجرحى في مستشفى الشفاء

علامات الذبحة الصدرية.. حسام موافي يكشف الأعراض

يوسف الشريف العالم تحول إلى غابة.. أين البشر؟"

عمرو أديب يحذر من دعوات المقاطعة.. هؤلاء أول المتضررين

4 مؤشرات تحذيرية تدل على إصابتك بسرطان المعدة

يعيشون في كارثة.. الصحة العالمية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الزمالك يعقد اجتماعا لتحديد مصير أوسوريو بعد الخسارة من زد

اسعار النفط عالميا.. خام برنت يسجل 86.85 دولار للبرميل

يقترب من رقم خيالي.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

"استروني".. وصية مؤثرة للفنانة جواهر قبل وفاتها

الأزهر يدين استهداف قوافل النازحين والجرحى في مستشفى الشفاء

Capture
شيخ الأزهر
السبت، 04-11-2023 02:47 م نسمه عبد الوهاب
أصدر الأزهر الشريف، بيانا مهما، تعقيبًا على استهداف قوافل النازحين والجرحى ومذبحة مستشفى الشفاء.

ونشر الأزهر الشريف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك قائلًا: إن استهداف النازحين الأبرياء داخل مدرسة تأويهم، واستهداف نازحين آخرين على الطريق الساحلي، ومذبحة مستشفى الشفاء بغزة، وقتل قوافل الجرحى والمصابين، وتدمير سيارات الإسعاف، كل ذلك يضع قضية فلسطين على المحكِّ، ويُوجب على المسلمين والمسيحيين واليهود من أصحاب الضمائر الحية والشجاعة في قول الحق أن يبذلوا كل غال ونفيس، وأن يهبُّوا لنصرة الفلسطينيين، وأن يدفعوا هذا العدوان البربري المتوحش عنهم وعن أطفالهم ونسائهم وشيوخهم وشبابهم.


وتابع الأزهر: وإنَّا لا نملك إزاء تقاعس القريب والبعيد عن القيام بالواجب الديني والإنساني والأخلاقي إلا أن نردِّد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في ظرف شديد الشبه بهذا الظرف: "اللهم إنهم حفاةٌ فاحملهم، اللهم إنهم عراةٌ فاكسهم، اللهم إنهم جياعٌ فأشبعهم"، ففتح الله له يوم بدر.

إقرأ ايضا

download (2)

علامات الذبحة الصدرية.. حسام موافي يكشف الأعراض

rcXMN-__

يوسف الشريف العالم تحول إلى غابة.. أين البشر؟"

lovWDZX7

عمرو أديب يحذر من دعوات المقاطعة.. هؤلاء أول المتضررين

أخبار متعلقة

IMG-20231101-WA0009

بعد مجزرة جباليا.. بيان ناري من الأزهر ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

IMG-20231026-WA0022

بسبب غزة.. محمد سلام يعتذر عن المشاركة في مسرحية بالسعودية: لما ربنا يسألني هقوله أيه؟

IMG-20231026-WA0023

تعليق مفاجئ من عمرو أديب على موقف السعودية من الحرب على غزة

IMG-20231025-WA0016

أسما شريف منير تفاجئ الجميع: رجعت لربنا ومش بسيب فرض من 15 يوم.. الصلاة هي الحل

IMG-20231025-WA0021

بعد أن أشادت بمعاملتها.. إسرائليون غاضبون يطالبون القسام بإعادة أسر المسنة الإسرائيلية

IMG-20231025-WA0022

إيلون ماسك تعليقًا على الحرب في غزة: أمريكا ستنكسر