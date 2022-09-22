الخميس 22 سبتمبر 2022
توقيت مصر 14:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوجة تخلع زوجها: تزوج مرات صديقه بعد وفاته بـ 90 يومًا

الموت يفجع طارق شوقي وزير التعليم السابق

آخر صورة للفنان هشام سليم قبل وفاته.. أرهقه السرطان

كنتاكي تهدد بالانسحاب من رعاية منتخب فرنسا بسبب «مبابي»

هجوم على صابرين بعدما أحرجت يحيى الفخراني على الهواء

قفزة جديدة في سعر الدولار بالبنوك

هبة قطب: المرأة تقذف مثل الرجل أثناء الجماع

عاجل.. وفاة الفنان هشام سليم بشكل مفاجئ

أول تعليق من محمد رمضان على طرده من مقهى في الإسكندرية

لماذا هاجم محمد رمضان محافظ الشرقية السابق؟

ADS
 

آخر صورة للفنان هشام سليم قبل وفاته.. أرهقه السرطان

elaosboa70318
هشام سليم
Native
Teads
الخميس، 22-09-2022 01:06 م


ظهر الفنان الراحل هشام سليم مؤخرًا في صورة له رفقة ابنه نور، حيث بدا عليه التعب والإرهاق نتيجة إصابته بسرطان الرئة، كما بدا وقد فقد الكثير من وزنه.

وتصدر هاشتاج هشام سليم المرتبة الأولى علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك لتقديم التعازي في الفنان الراحل، وجاءت التعليقات كالتالي :"فقدان يوجع للفنان الكبير الراقي هشام سليم خالص العزاء لخالد ويسرا ونور وكل محبينه الله يرحمك".

 كما نعت الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان الراحل هشام سليم، وذلك في تعليق على بصورة نشرتها للفنان الراحل هشام سليم.

جاء ذلك عبر نشر صورة له على صفحة ياسمين عبد العزيز الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”

وعلقت ياسمين عبد العزيز:" البقاء لله ربنا يرحمه".

وكان قد توفي اليوم الخميس، الفنان هشام سليم ، بعد صراع مع مرض السرطان ، ومن المقرر تشيع الجثمان اليوم بعد صلاه العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 

إقرأ ايضا

5884526-598650767

زوجة تخلع زوجها: تزوج مرات صديقه بعد وفاته بـ 90 يومًا

_d8s6194-h-750x500

الموت يفجع طارق شوقي وزير التعليم السابق

632c2cce4236044dd655196b

هجوم على صابرين بعدما أحرجت يحيى الفخراني على الهواء

أخبار متعلقة

image-1-41

عاجل.. وفاة الفنان هشام سليم بشكل مفاجئ

harcelement-280621

القبض على فنان شهير بتهمة معاشرة فتيات قاصرات من بينهن ابنته !

1534835_0

بعد اتهامه بهتك عرضهن.. مطرب معروف: مارست الجنس مع 4 نساء برضاهن