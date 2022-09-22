آخر صورة للفنان هشام سليم قبل وفاته.. أرهقه السرطان

الخميس، 22-09-2022
01:06 م
ظهر الفنان الراحل هشام سليم
مؤخرًا في صورة له رفقة ابنه نور، حيث بدا
عليه التعب والإرهاق نتيجة إصابته بسرطان الرئة، كما بدا وقد فقد الكثير من وزنه.
وتصدر هاشتاج هشام سليم
المرتبة الأولى علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك
لتقديم التعازي في الفنان الراحل، وجاءت التعليقات كالتالي :"فقدان يوجع
للفنان الكبير الراقي هشام سليم
خالص العزاء لخالد ويسرا ونور وكل محبينه الله
يرحمك".
كما نعت الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان
الراحل هشام سليم
، وذلك في تعليق على بصورة نشرتها للفنان الراحل هشام سليم
.
جاء ذلك عبر نشر صورة له على صفحة ياسمين عبد العزيز الرسمية بموقع التواصل
الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”
وعلقت ياسمين عبد العزيز:" البقاء لله ربنا يرحمه".
وكان قد توفي اليوم الخميس، الفنان هشام سليم
، بعد صراع مع مرض السرطان ،
ومن المقرر تشيع الجثمان اليوم بعد صلاه العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.