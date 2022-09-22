الخميس 22 سبتمبر 2022
توقيت مصر 12:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة جديدة في سعر الدولار بالبنوك

هبة قطب: المرأة تقذف مثل الرجل أثناء الجماع

عاجل.. وفاة الفنان هشام سليم بشكل مفاجئ

أول تعليق من محمد رمضان على طرده من مقهى في الإسكندرية

لماذا هاجم محمد رمضان محافظ الشرقية السابق؟

صدمة بدولة عربية.. مطلقة تقيم حفلات جنس جماعي على أبنائها

إعدام شرطي كويتي ارتكب جريمة مروعة

الروس يهربون خوفًا من الحرب.. ازدحام شديد على الحدود بيت روسيا وجورجيا

فنانة شهيرة: أنا اعتزلت ولبست الحجاب.. ربنا طلبني ومقدرش اتأخر عنه

شتائم وضرب وتكسير زجاج.. أهالي الإسكندرية يطردون محمد رمضان

ADS
 

عاجل.. وفاة الفنان هشام سليم بشكل مفاجئ

image-1-41
هشام سليم
Native
Teads
الخميس، 22-09-2022 10:53 ص
أعلن الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان هشام سليم منذ قليل اليوم الخميس.
وكشف "مكرم" أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل ستقام عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

الفنان هشام سليم من مواليد 1958، وهو نجل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، وبدأ مسيرته الفنية مبكرا بأدوار صغيرة.

وقدم هشام سليم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي واشرك في بطولته أحمد عز، وهند صبري.

الفنان هشام سليم  كان مصابا بسرطان الرئة، وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم، والسبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) فإنه أكثر شيوعًا عند الذكور، وفي الولايات المتحدة، الذكور السود أكثر عرضة بنسبة 12٪ للإصابة به من الذكور البيض.

 

إقرأ ايضا

من-هي-دكتورة-هبة-قطب-ويكيبيديا-806x440

هبة قطب: المرأة تقذف مثل الرجل أثناء الجماع

download

أول تعليق من محمد رمضان على طرده من مقهى في الإسكندرية

1_2022-637994320229071488-907

لماذا هاجم محمد رمضان محافظ الشرقية السابق؟

أخبار متعلقة

elaosboa17208

وفاة الفنان طارق هاشم وسط غياب تام للفنانين عن جنازته