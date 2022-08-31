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بعد اتهامه بهتك عرضهن.. مطرب معروف: مارست الجنس مع 4 نساء برضاهن

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ارشيفية
Native
Teads
الأربعاء، 31-08-2022 11:49 ص


بعد الاتهامات التي وجهت إلى مطرب مشهور باغتصاب 4 نساء، لم ينف مغني فرقة "آركيد فاير" الكندية وين باتلر، معاشرتهن ولكنه أكد أنه مارسن معهن الجنس برضائهن.
وأكد المغني أنه أقام علاقات جنسية مع النساء الأربع اللواتي وجهن إليه هذه الاتهامات، من دون أسماء عبر موقع "بيتشفورك" (Pitchfork) الموسيقي، لكنه أكد أن هذه العلاقات كانت برضاهنّ.


وأضاف باتلر في بيان أرسله إلى موقع "بيتشفورك": "لم ألمس يوماً امرأة رغماً عنها". وإذ ذكّر باتلر بأنه عانى اكتئابا ومشاكل تتعلق بالكحول، أعرب عن "الأسف لكل من جرَحَه" سلوكه، "مع أن كل هذه العلاقات كانت بالتراضي".

ونقل الموقع المتخصص عن "ليلي"، وهي إحدى اللواتي أدلين بشهاداتهنّ، إنها كانت في الحادية والعشرين عندما اعتدى المغني عليها جنسياً عام 2015 وكان يومها في الرابعة والثلاثين. وأشارت إلى أنه كرر فعلته مرة ثانية من دون رضاها في شقتها.

وأفادت ثلاث نساء كانت أعمارهن تتراوح بين 18 و23 عاماً بين عامي 2016 و2020، أنهن تعرضّن من المغني لسلوك تفاعلي "غير لائق" يستند إلى "فارق السن وعلاقات السلطة والسياق". وكان النجم الذي كنّ معجبات به يبلغ ما بين 36 و39 عاماً في تلك الحقبة.


وقالت إحداهن المدعوة "ستيلا" التي كانت في الثامنة عشرة عام 2016، إن المغني اتصل بها وأرسل لها رسائل نصية وصوراً ذات طابع جنسي لم تطلبها، بحسب الموقع.

وقالت زوجة باتلر المؤسِسَة المشاركة للفرقة ريجين شاسان في بيان أرسلته إلى الموقع أن المغني "لا يمكن أن يلمس امرأة من دون رضاها".

وجاءت هذه المزاعم قبل أيام من بدء الفرقة الثلاثاء جولتها الجديدة في دبلن بإيرلندا. وعاودت فرقة "آركيد فاير" نشاطها في مايو من خلال ألبوم بعنوان "وي".
 

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