نقابة الفنانين تكشف آخر تطورات حالة سمير غانم الصحية

السبت، 15-05-2021
10:52 ص
المصريون
كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة
المهن التمثيلية، تطورات
الحالة الصحية للفنان سمير غانم
، الذي يرقد منذ أيام في العناية المركزة بأحد
المستشفيات.
وأكدت الفنانة نهال عنبر، في تصريحات أن الحالة الصحية للفنان
سمير غانم
كما هي، حيث إنه داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى الذي يتلقى فيه العلاج.
وأوضحت أن حالته تعتبر غير مستقرة، حيث تعرض لأزمة تنفسية
وأثرت على الصدر، ما دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي، مضيفة أنها تتابع
حالته أولاً بأول .
وكانت قد أكدت مؤخرًا الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن ملف
الصحة في نقابة
المهن التمثيلية، عدم صحة ما تردد عن وفاة الفنان الكبير سمير غانم
،
وأوضحت أن ما تردد بشأن دخول النجم سمير غانم
فى غيبوبة بعد أن تعرض لخلل في وظائف
الكلى غير صحيح.