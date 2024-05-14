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بعدما زارتها.. الملاكمة المصرية ندى فهيم تعتذر لنظيرتها السعودية

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بعدما زارتها.. الملاكمة المصرية ندى فهيم تعتذر لنظيرتها السعودية

ملاكمة
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الثلاثاء، 14-05-2024 10:53 ص

 

اعتذرت الملاكمة المصرية ندى فهيم، لمنافستها السعودية هتان السيف بعدما زارتها للاطمئنان عليها بعد الضربة القاضية في منافسات PFL الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت ندى: أولا أنا مكنتش متخيلة أن الموضوع يوصل لكده ويحصل كل دا ويأخذ اتجاه تاني، مضيفة: أنا بعتذر عن أي شئ صدر مني غير لائق قبل وبعد المباراة لأهل السعودية.

وأكملت: مبروك للبطلة هتان علي الفوز، وشكرا لكل الناس اللي كانت بتدافع عني، ومش هقول كواليس اللي حصل قبل المباراة أو أبرر موقفي، وكمان مدربي كتب بعض الكواليس اللي حصلت معايا وأنا مكنش قصدي أعمل كل دا.

وتابعت: أتمني كل الناس تقبل اعتذاري عن أي شئ حصل مني ووصل الأمور لكده، ومهما حصل مصر والسعودية "إخوات".

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