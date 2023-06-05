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مرتضى منصور يعلن خبر سار لجماهير الزمالك

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مرتضي منصور
الإثنين، 05-06-2023 03:52 م نسمه عبد الوهاب
كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، الذي صدر قرار مؤخرا بعزله، أنه أرسل شكوى رسمية للاتحاد الدولي ضد الأهلي ولاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" واتحاد الكرة المصري.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا وأولادي أحمد وأمير، نعمل من أجل الزمالك والحفاظ على حقوقه.. وكان آخرها نجاحهم في الفوز بقضية التونسي حمدي النقاز".
وأضاف: "شكوى الزمالك للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سرية، والبعض هاجمني عندما عرضت الصفحة الأولى من الشكوى، لكني لم أفصح عن باقي الشكوى للحفاظ على حقوق النادي وهم (26 صفحة)".

وأوضح "منصور": "الزمالك قام بشرح قضية محمود كهربا بالكامل ضمن الشكوى المرسلة إلى (فيفا)، ومرفق جميع المستندات وبعض الفيديوهات للتوضيح، لم أنشر الشكوى لأن الاتحاد الدولي يمنع ذلك، ويشدد على عدم كشف الشكوى للخصم"وأكمل: "الزمالك قام بتفويض المحامي الإيطالي لمتابعة الشكوى المقدمة ضد اتحاد الكرة والأهلي ومحمود كهربا، والفيفا تسلم الشكوى بشكل رسمي".
وأردف: "الأهلي تنازل عن قضيته ضد لجنة الانضباط باتحاد الكرة، ونشر في بيانه أنه حقق هدفه مشاركة كهربا في السوبر المحلي وانسحاب الزمالك".

وشدد مرتضى: "الأهلي ضمن بطولة الدوري، بعد إسقاط الزمالك وتعرضه لظلم تحكيمي، بعض من جمهور النادي كان وراء رحيل الثلاثي يوسف أوباما ومحمود علاء وزكريا الوردي، كان الثلاثي سيشكل إضافة كبيرة في هذا الوقت".

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