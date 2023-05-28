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حكم بحبس محامٍ شهير وتغريمه بتهمة سب مرتضى منصور

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مرتضى منصور
الأحد، 28-05-2023 09:39 ص

قضت الدائرة الثالثة جنح اقتصادية، اليوم السبت، بحبس محام، شهرًا وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.

 

وأقام مرتضى منصور دعوى قضائية ضد أحد المحامين بتهمة السب والقذف والتشهير، ونظرتها محكمة القاهرة الاقتصادية.

وأمس حجزت الدائرة الخامسة بجنح النقض، 6 طعون أقامها المستشار مرتضى منصور على أحكام بتغريمه في قضايا سبَّ وقذف للحكم بجلسة 24 يونيو المقبل.

 

حضر دفاع الأهلي، وتغيب مرتضى منصور عن حضور الجلسة "غير وجوبي".

 

وقال المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي إن 5 طعون على غرامات ضد محمود الخطيب وأعضاء الأهلي، وطعن يخص مليكة خليل، ومايسة خليل، عضوتين بنادي الزمالك".

 

وتتراوح قيمة الغرامات على مرتضى منصور بين 10 آلاف و90 ألف جنيه.

 

يذكر أن محكمة النقض أيدت في وقت سابق حكم بحبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سبّ "الخطيب"، وأفرجت السلطات عنه بعد قضائه مدة العقوبة بسجن وادي النطرون.

 

وتسبب الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في إصدار وزارة الشباب والرياضة قرارًا حمل رقم 500 لسنة 2023 بتنفيذ حكم القضاء الإداري في 4 دعاوى بعزل مرتضى منصور من منصب رئاسة نادي الزمالك.

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