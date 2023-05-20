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عاجل.. ​إنذار قضائي جديد ضد مرتضى منصور

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مرتضى منصور
السبت، 20-05-2023 03:37 م نسمه عبد الوهاب
ارسل المحامي أيمن محفوظ إنذارًا قضائيًا إلى وزير الشباب والرياضي يطالب فيه بتنفيذ حكم عزل مرتضى منصور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال استمرار "منصور" في رئاسة النادي.

وقال مقيم الدعوى إن الشائعات تناثرت حول قيام مرتضى منصور" بإطفاء أنوار النادي وطرد أعضائه قبل ميعاد الغلق، مضيفا أن الأخير أعلن حصوله على حكم في اشكال قضائي بإيقاف تنفيذ حكم عزله.
وتوجه مقيم الدعوى إلى وزارة الشباب بتنفيذ القانون في حال إذا كان ما أعلنه مرتضى منصور "أخبار كاذبة" والتي تصل عقوبتها للحبس 5 سنوات وفق قانون العقوبات، وكذلك تنفيذ عقوبات الحبس المقررة في قانون الرياضة 171 لسنة 2017 التي تعاقب كل من سبَّ بالصياح أو الإشارة شخصًا ما أو حض على الكراهية أثناء النشاط الرياضي.

وطالب "محفوظ" باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور ومجلس إدارته أو إعلان مدى شرعية رئاسة مرتضى منصور لنادي الزمالك ومدى مطابقته للقانون.واختتم في إنذاره بأن سيلجأ للقضاء لإلغاء القرار السلبي بعدم تنفيذ حكم عزل مرتضى منصور أوالادعاء المباشر ضد وزير الرياضة لعدم تنفيذ حكم إيقاف عزل مرتضى منصور.

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