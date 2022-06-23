محمد عز يعلن مقاضاة مدير صفحته على «فيسبوك»

الخميس، 23-06-2022
10:24 ص
أعلن الفنان محمد عز
، مقاضاة مدير صفحة
ه على موقع
التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعدما استولى الأخير عليها وأصبحت خارج سيطرة الفنان
.
وقال محمد عز
عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه الشخصي
على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “إنستغرام”، إنه سيتقدم بدعويين قضائيتين ضد
مدير صفحة
ه على ”فيسبوك“، الأولى تربّح والثانية انتحال صفة.
وتابع في إشارة إلى مدير صفحة
ه بالقول ”اللي أخد الصفحة
طبعا أنا عارفة، وللأسف أنا اللي وثقت فيه، بس أولنا كدا بسم الله قضيتان واحدة
تربّح والأخرى انتحال صفة، وربنا يقدرنا على اللي جاي“.
وحذر الفنان
متابعي صفحته الرسمية الموثقة على “فيسبوك”
التي أصبحت خارج سيطرته والذين يتجاوز عددهم أكثر من 6 ملايين متابع، من التفاعل
معها أو التجاوب.
وكتب محمد عز
”محدش يبعت لي عليها أي حاجة، لأنها
مبتوصلنيش، وأنا غير مسؤول عن أي تعامل معها بأي شكل من الأشكال، وغير مسؤول عن أي
كومنت أو تعامل مادي وأدبي من خلالها”.