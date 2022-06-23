الخميس 23 يونيو 2022
توقيت مصر 12:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

محمد الباز مهاجمًا مبروك عطية: «عبيط.. وبينا كلام كتير يا روح أمك»

يوثق بداية الجريمة لنهايتها.. فيديو جديد من كاميرا جامعة المنصورة لحادثة نيرة أشرف

وداع مؤثر من صلاح وكلوب لـ ماني

محمد عز يعلن مقاضاة مدير صفحته على «فيسبوك»

فنان سعودي يكشف سبب تقديم حفلات غنائية داخل الكنائس

صور.. غرق شاب في العلمين بعد ساعات من كتابة منشور عجيب!

التضامن تفضح «سيدة الغربية»: معاشها 4 آلاف جنيه ولديها 3 شقق سكنية

مفاجأة.. ظهور طالبة أخرى ضحية قاتل المنصورة: ابتزاز وتهديد

أحمد موسى ينفعل على الهواء: «الأسعار هتزيد 5 أضعاف الفترة الجاية»

مبروك عطية يعلن الاعتزال بسبب «أزمة نيرة أشرف»

ADS
 

محمد عز يعلن مقاضاة مدير صفحته على «فيسبوك»

202111080431393139
محمد عز
Native
Teads
الخميس، 23-06-2022 10:24 ص

أعلن الفنان محمد عز، مقاضاة مدير صفحةه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعدما استولى الأخير عليها وأصبحت خارج سيطرة الفنان.

وقال محمد عز عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “إنستغرام”، إنه سيتقدم بدعويين قضائيتين ضد مدير صفحةه على ”فيسبوك“، الأولى تربّح والثانية انتحال صفة.
وتابع في إشارة إلى مدير صفحةه بالقول ”اللي أخد الصفحة طبعا أنا عارفة، وللأسف أنا اللي وثقت فيه، بس أولنا كدا بسم الله قضيتان واحدة تربّح والأخرى انتحال صفة، وربنا يقدرنا على اللي جاي“.
وحذر الفنان متابعي صفحته الرسمية الموثقة على “فيسبوك” التي أصبحت خارج سيطرته والذين يتجاوز عددهم أكثر من 6 ملايين متابع، من التفاعل معها أو التجاوب.
وكتب محمد عز ”محدش يبعت لي عليها أي حاجة، لأنها مبتوصلنيش، وأنا غير مسؤول عن أي تعامل معها بأي شكل من الأشكال، وغير مسؤول عن أي كومنت أو تعامل مادي وأدبي من خلالها”.


 

إقرأ ايضا

coptstoday-11655889798

محمد الباز مهاجمًا مبروك عطية: «عبيط.. وبينا كلام كتير يا روح أمك»

Capture

يوثق بداية الجريمة لنهايتها.. فيديو جديد من كاميرا جامعة المنصورة لحادثة نيرة أشرف

Capture-28-584x675

فنان سعودي يكشف سبب تقديم حفلات غنائية داخل الكنائس

أخبار متعلقة

133-012437-ex-wife-sayed-rajab_700x400

القضاء ينتصر لطليقة سيد رجب الأمريكية ويعيد لها أرضها التي استولى عليها وطردها منها

133-004056-whatsapp-image-2022-06-08-at-9.-19.46-pm_700x400

محمد الشقنفيري يرد على صوره الحميمية: لم أتزوجها ومش عايز أخوض في أعراض

205673

المحكمة تغرم محمد رمضان مبلغًا ضخمًا لقناة "إم بي سي"

28-05-22-544208677

نبيل الحلفاوي يعلن اقتراح غريب لاختيار مدرب المنتخب: محدش هيوافق عليه

31-05-22-358055193

سماح أنور تخرج عن صمتها وترد.. هل «أدهم» ابنها من سمير صبري؟

thumbs_b_c_01106ccf70073be280d9d8b71f082179

كلمات الأغنية التي تسببت في اغتيال المطرب أحمد بحور