كاميرا مراقبة توثق لحظة الاعتداء على الفنان ياسر فرج
ياسر فرج
الأربعاء، 07-04-202101:44 مالمصريون
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة
للحظة اعتداء مجموعة من الشباب على الفنانياسر فرج، قبل أيام وإحداث تلفيات
بسيارته.
وكان الفنانياسر فرج تعرض إلى اعتداء بالضرب على يد مجموعة من الشباب، إثر
اصطدام سيارته بسيارتهما على الطريق الدائري، في محيط منطقة المعادي، ما أدى إلى
شجار حاد بين الطرفين.
وقال ياسر في تصريحات اعلامية فيها إنه تم الاعتداء عليه من
"بلطجية" خلال تواجده بسيارته على الطريق الدائري في محيط منطقة
المعادي، مؤكدا أنهم هم من صدموا سيارته.
الا ان دينا الرفاعي، زوجة أحد الشباب الذين اتهمهم ياسر فرج بضربه روت قصة
مغايرة لما حدث: "إحنا كنا راجعين من الشغل، كنت أنا وجوزي عبدالرحمن نشأت
وأخوه محمد، وده عنده 21 سنة، طالب جامعي، وأخوه الصغير عنده 12 سنة، كنا راجعين
من مصنع تعبئة مواد غذائية بتاعنا في المنيب، وفجأة خبطت فينا عربية من ورا".
وتابعت: "أنا حامل في الشهر السادس، عشان كده كنا ماشيين بالعربية
ببطء، ومن شدة الخبطة أنا دماغي اتخبطت في العربية خبطة جامدة جدا دوختني، ولما
أخو جوزي نزل يتكلم معاه لقاه بيشتم وعايز يمسك فيه، يعني خبطنا وعايز يتخانق
معانا".