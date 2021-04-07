الأربعاء 07 أبريل 2021
توقيت مصر 16:11 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مقتل أسرة مسلمة من 6 أفراد في أمريكا والكشف عن الجاني (صور)

بعد فشل المفاوضات.. السيسي يوجه رسالة لـ إثيوبيا (فيديو)

بعد الخلاف الحاد.. أصالة تقدم اعتذار مفاجئ لـ أنغام

كاميرا مراقبة توثق لحظة الاعتداء على الفنان ياسر فرج

شيماء سيف تصدم الجمهور وتعلن طلاقها: «كل شيء نصيب»

نقابة الفنانين تعلن عن وفاة سيد عثمان

موسيماني يحدد اللاعبين الذين لا يرغب في استمرارهم مع الأهلي

صورة مرعبة تصدم مستخدم "خرائط جوجل"

مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارًا بشأن بنك مصر

أول تعليق من أمريكا على فشل مفاوضات سد النهضة

ADS
 

كاميرا مراقبة توثق لحظة الاعتداء على الفنان ياسر فرج

202101270640254025
ياسر فرج
 
الأربعاء، 07-04-2021 01:44 م المصريون

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة للحظة اعتداء مجموعة من الشباب على الفنان ياسر فرج، قبل أيام وإحداث تلفيات بسيارته.
وكان الفنان ياسر فرج تعرض إلى اعتداء بالضرب على يد مجموعة من الشباب، إثر اصطدام سيارته بسيارتهما على الطريق الدائري، في محيط منطقة المعادي، ما أدى إلى شجار حاد بين الطرفين.
وقال ياسر في تصريحات اعلامية فيها إنه تم الاعتداء عليه من "بلطجية" خلال تواجده بسيارته على الطريق الدائري في محيط منطقة المعادي، مؤكدا أنهم هم من صدموا سيارته.
الا ان دينا الرفاعي، زوجة أحد الشباب الذين اتهمهم ياسر فرج بضربه روت قصة مغايرة لما حدث: "إحنا كنا راجعين من الشغل، كنت أنا وجوزي عبدالرحمن نشأت وأخوه محمد، وده عنده 21 سنة، طالب جامعي، وأخوه الصغير عنده 12 سنة، كنا راجعين من مصنع تعبئة مواد غذائية بتاعنا في المنيب، وفجأة خبطت فينا عربية من ورا".
وتابعت: "أنا حامل في الشهر السادس، عشان كده كنا ماشيين بالعربية ببطء، ومن شدة الخبطة أنا دماغي اتخبطت في العربية خبطة جامدة جدا دوختني، ولما أخو جوزي نزل يتكلم معاه لقاه بيشتم وعايز يمسك فيه، يعني خبطنا وعايز يتخانق معانا".
 

إقرأ ايضا

unnamed

بعد الخلاف الحاد.. أصالة تقدم اعتذارًا مفاجئًا لـ أنغام

Capture

شيماء سيف تصدم الجمهور وتعلن طلاقها: «كل شيء نصيب»

2020_4_12_0_36_9_665

نقابة الفنانين تعلن عن وفاة سيد عثمان

أخبار متعلقة

2020_4_12_0_36_9_665

نقابة الفنانين تعلن عن وفاة سيد عثمان

4008584

معلمة تخطف مدير مدرسة بسوهاج وتبرحه ضربًا والسبب صادم

273802_0

شاهد.. محيي إسماعيل يشتم صحفي على الهواء

عبدالحليم حافظ

نجل شقيق عبدالحليم حافظ: «كلمونا في مقابر البساتين وقالولي إلحق جثة عمك»

image

الاعتداء على الفنان ياسر فرج بالأسلحة البيضاء وتحطيم سيارته

19757129811583747822

في ذكرى رحيل أحمد زكي.. أصيب بالعمى ورفض مقابلة الفنانين لهذا السبب