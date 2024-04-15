فيديو صادم.. شاب يروي قتل والده أمام عينيه بعد اكتشاف خيانة زوجته

نجل أب توفي بسبب خيانة زوجته: أبويا مات قدامي بدالي.. والقاتل قالي خلصت على أبوك الدور عليك pic.twitter.com/DPlttKXxvN April 14, 2024

روى شاب تفاصيل وفاة والده بسبب خيانة زوجته، ونجاته من الموت في اللحظات الأخيرة.وقال الشاب في مقطع فيديو بثه موقع القاهرة 24 على إكس:" أبويا مات قدامي وجيت أدافع عنه ضربوني بالشومة، وأنا بجري في الأراضي الزراعية أخو مرات أبويا قالي أنا قتلت أبوك وفاضل أنت".وأضاف الشاب وهو في حالة انهيار:" القاتل ضربني بالسكينة في رأسي، واستغيث بالناس وأقولهم إلحقوني، وإلحقوا أبويا".وحول تفاصيل جريمة القتل، أوضح أن شقيق زوجة أبيه أوقفهم في الطريق بعد أن نصب لهم كميناً، واعتدى على والده بعصا غليظة، ثم قام آخر بصدم والده بسيارته، وعندما حاول نطق الشهادة عادوا بالسيارة مرة أخرى ودهسوا جسده".وأوضح أن زوجة أبيه كانت تهدده قبل الحادثة بيوم، وهددته بشقيقها بأن لديه سلاح ناري ولديهم أموال كثيرة.وتابع الشاب:" حسبي الله ونعم الوكيل، مش قادر أجيب حق أبويا، وخليته للحكومة تجيب حقه".