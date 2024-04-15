الإثنين 15 أبريل 2024
توقيت مصر 13:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مع أول يوم عمل.. سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه

زوجها يعمل في الخارج.. زوجة 17 عاماً تحمل سفاحاً من حماها بالدقهلية

حقيقة زواج خالد مرتجي من سما المصري

إجراء مفاجئ من اتحاد الكرة تجاه محمد الشيبي.. ومحاميه: مصدوم

فيديو صادم.. شاب يروي قتل والده أمام عينيه بعد اكتشاف خيانة زوجته

مفاجأة بشأن سبب استبعاد شيكابالا من مباراة القمة

اليوم.. بدء عودة انقطاع الكهرباء واستثناء 4 محافظات من القرار

تعليق مفاجئ من علاء مبارك على هجوم إيران على إسرائيل

طبيب الفريق وكولر.. أزمة تضرب الأهلي قبل ساعات من مباراة القمة

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن التعديل الوزاري الجديد

فيديو صادم.. شاب يروي قتل والده أمام عينيه بعد اكتشاف خيانة زوجته

IMG-20240415-WA0005
ابن الضحية
الإثنين، 15-04-2024 12:38 م


روى شاب تفاصيل وفاة والده بسبب خيانة زوجته، ونجاته من الموت في اللحظات الأخيرة.

وقال الشاب في مقطع فيديو بثه موقع القاهرة 24 على إكس:" أبويا مات قدامي وجيت أدافع عنه ضربوني بالشومة، وأنا بجري في الأراضي الزراعية أخو مرات أبويا قالي أنا قتلت أبوك وفاضل أنت".
وأضاف الشاب وهو في حالة انهيار:" القاتل ضربني بالسكينة في رأسي، واستغيث بالناس وأقولهم إلحقوني، وإلحقوا أبويا".
وحول تفاصيل جريمة القتل، أوضح أن شقيق زوجة أبيه أوقفهم في الطريق بعد أن نصب لهم كميناً، واعتدى على والده بعصا غليظة، ثم قام آخر بصدم والده بسيارته، وعندما حاول نطق الشهادة عادوا بالسيارة مرة أخرى ودهسوا جسده".
وأوضح أن زوجة أبيه كانت تهدده قبل الحادثة بيوم، وهددته بشقيقها بأن لديه سلاح ناري ولديهم أموال كثيرة.
وتابع الشاب:" حسبي الله ونعم الوكيل، مش قادر أجيب حق أبويا، وخليته للحكومة تجيب حقه".

إقرأ ايضا

IMG-20240415-WA0001

زوجها يعمل في الخارج.. زوجة 17 عاماً تحمل سفاحاً من حماها بالدقهلية

IMG-20240415-WA0009

حقيقة زواج خالد مرتجي من سما المصري

IMG-20240415-WA0000

اليوم.. بدء عودة انقطاع الكهرباء واستثناء 4 محافظات من القرار

أخبار متعلقة

IMG-20240415-WA0001

زوجها يعمل في الخارج.. زوجة 17 عاماً تحمل سفاحاً من حماها بالدقهلية

images

إمام يطلب تطليق زوجته: اكتشفت إني متزوج "جنّية

IMG-20240320-WA0008

"سجائر في نهار رمضان".. لماذا قتل عامل مديره في التجمع الخامس؟

IMG-20240319-WA0011

تقتل زوجها طعنًا بالسكين أثناء إعداد وجبة الإفطار

IMG-20240317-WA0013

جريمة بشعة في رمضان.. أب يشنق ابنه الأكبر بعد تقييده بجنزير ببورسعيد