علاء مبارك يرد على ترامب: لأ يابوحنان

علق علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مخطط نقل فلسطينيين إلى مصر والأردن من أجل إعادة الإعمار.

مخطط ترامب في غاية الخطورة

وقال علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" من الأخر لا تقولى استقبال مؤقت ولا دائم فلا حل للقضية إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

واستطرد بالقول:" أما اقتراح استقبال مصر والأردن لسكان قطاع غزة ولو لزمن مؤقت كما اقترحه أبو حنان أمر في غاية الخطورة ؛ ظاهره عمل إنسانى و باطنه بداية مخطط امريكى لتغير شكل المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية بمحاولة توطين الفلسطينيين في دول الجوار".

لم تتوقف ردود الفعل المصرية -غير الرسمية- الرافضة لما ما صرّح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطة "تطهير" غزة، حيث قال إنه يريد من مصر والأردن إخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، حسب زعمه.

ووجدت هذه الخطة رفضًا شعبيًا عارمًا، ومساندًا للموقف الرسمي الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد عليه وزير الخارجية بدر عبدالعاطي في أكثر من مناسبة سابقة، بأن قضية تهجير الفلسطينيين خط أحمر بالنسبة لمصر.

تصريحات ترامب

وصرح ترامب للصحفيين قائلًا: "نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها"، واصفا غزة بأنها "مكان مدمر"، وقائلا إن هذه الخطوة قد تكون "موقتة أو طويلة الأجل".

وقال الرئيس الأمريكي إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة حماس في وضع إنساني صعب بالإضافة إلى مقتل عشرات الآلاف.

وعندما سُئل عما إذا كان هذا اقتراحا مؤقتا أو طويل الأجل، قال ترامب: "يمكن أن يكون هذا أو ذاك".