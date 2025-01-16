"محدش له فضل عليكم".. رسالة نارية من أبوتريكة لأهالي غزة بعد الاتفاق





علق النجم محمد أبوتريكة لاعب المنتخب والنادي الأهلي السابق، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

تحية لأهل غزة

وقال أثناء ظهوره في الاستديو التحليلي لمباراة أرسنال وتوتنهام: " قبل الخوض في المباراة، تحية وسلام لأهل غزة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، مفيش حد له فضل عليكم غير ربنا سبحانه وتعالي، النهاردة يوم من أيام الله، أنتم فوق راسنا، ربنا يجازي صبركم".

وأضاف:" "علمتونا الكتير، الصبر والثبات، انتوا حقكم علينا كبير أوي، طوال الـ467 يوم الواحد كان بيدعيلكم، عمري ما نسيتكم، انتم اهل شجاعة وإخلاص، أنا بحكبم وربنا يجمعنا لو مش في الدنيا يبقي في الأخرة".

وفي وقت سابق، أبلغ المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة سكان القطاع بعدم التحرك حتى بدء وقف إطلاق النار رسميا.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي، "ندعو المواطنين الكرام إلى عدم التحرك قبل بدء وقف إطلاق النار رسميا، والحصول على المعلومات الخاصة بموعد وقف إطلاق النار من المصادر الرسمية".

وقال مصدر في حركة حماس لقناة الحدث السعودية، إن اتفاق وقف النار سيدخل حيز التنفيذ بعد 24 ساعة من الإعلان عنه.

التوصل لصفقة

قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إنه تم التوصل رسميا إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية " حماس" موافقتها رسميا على وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء: "وفدنا برئاسة خليل الحية سلم الوسطاء قطر ومصر موافقة الحركة على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وتابعت الحركة في بيانها : "وكان المكتب السياسي للحركة عقد اجتماعاً طارئاً، لمناقشة المقترح المقدَّم من الوسطاء. وقد تعاملت الحركة بكل مسؤولية وإيجابية، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه شعبنا الصَّابر المرابط في قطاع غزَّة العزَّة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حدٍ للمجازر وحرب الإبادة التي يتعرَّض لها".