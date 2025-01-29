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شاهد لجظة سقوط مقاتلة أمريكية وانفجارها في قاعدة عسكرية

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الأربعاء، 29-01-2025 10:44 ص



 

أظهر مقطع فيديو، لحظة تحطم مقاتلة أمريكية في قاعدة إيلسون الجوية في ألاسكا.

وبحسب الفيديو، فإن المقاتلة سقطت بشكل مفاجئ وارتطمت بالأرض بقوة مما أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها.

وأشارت التقارير الأولية إلى تحطم طائرة مقاتلة من طراز F-35 في قاعدة إيلسون الجوية في ألاسكا، فيما يبدو أن الطيار قد خرج بأمان من الحادث الذي لحق بالمقاتلة.


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