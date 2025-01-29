تحسس جسد مريضته.. الحبس مع إيقاف التنفيذ لطبيب الأسنان بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، طبيب أسنان متهم بهتك عرض مريضة حال تواجدها للكشف بعيادته الخاصة.

تعود أحداث القضية 2149 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما أحالت الجهات المختصة، "محمد.ح"، ويبلغ من العمر 27 عاما، ويعمل طبيب أسنان، إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بهتك عرض "أ.س" حال تواجدها بالعيادة الخاصة به.

وجاء في نص التحقيقات أن المدعية اتهمت طبيب الأسنان بهتك عرضها حال تواجدها بالعيادة أثناء الكشف، وكانت ملقاة على ظهرها فوق الكرسي الخاص بالكشف على المرضى فقام بفعل فاضح معها أثناء الكشف.

وأصدرت محكمة الجنايات حكما بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ ضد طبيب الأسنان المتهم بهتك عرض حالة سيدة حال تواجدها للكشف بعيادته.