تقدم"خالد. ع"، 30 سنة، سائق، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته للضرر، بعد مرور 11 شهرًا فقط على زواجهما، مبرراً طلبه "بتخوني على الواتساب.. وعشيقها مانعها عني".

وأوضح "خالد": "السبب وراء قراري هو اكتشافي لمحادثة بين زوجتي وشاب آخر عبر تطبيق واتساب، وبعد مواجهتها أنكرت ورفعت صوتها وكأنها صاحبة حق".

أضاف "خالد": الشاب الذي تتحدث معه طالبها بقطع العلاقة الزوجية بيننا بحجة الغيرة والحب، بل وصل الأمر إلى تهديدها، حتى أني وجدت صور لها وهي بجانبه بحديقة الحيوان".

يشكو "خالد" زوجته لمنزل أهلها: لم أعد أتحمل المعيشة معها وأرغب في إنهاء هذه الزيجة، متسائلًا عن الإجراءات القانونية اللازمة لتطليقها بعد رفضها إنهاء العلاقة بالطلاق".

يختتم الزوج: لجأت بعدها إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقمت دعوى تطليق للضرر منها، حملت رقم 310 لسنة 2024 ولا زالت الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.