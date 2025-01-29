"جدل موليوود".. تعليق ساخر وغير متوقع من علاء مبارك على قرار المسلماني

سخر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك من قرار الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بتحويل اسم قنوات "النيل" إلى "موليوود".

وكتب علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" هو في إيه ! موليوود سينما بدل النيل سينما !! خير اللهم اجعله خير ; ده كان حلمنا كلنا الف مبروك على الموليوود الجديد".

وكان الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أعلن عن تحديث قناة "النيل سينما" باسمها الجديد "موليوود سينما"، ودمج قناة النيل كوميدي مع قناة "النيل دراما" في قناة واحدة باسم "موليوود دراما"، ودمج قناة الأسرة والطفل في قناة "النيل لايف"، مع الحفاظ التام على جميع الحقوق المالية والإدارية للعاملين في جميع القنوات.