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محمد هنيدي ضحية مقلب رامز جلال في رمضان القادم مقابل 15 مليون جنيه

هنيدي مع رامز عقله طار
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الأربعاء، 29-01-2025 01:05 م

 

أثار إعلان مشاركة النجم الكوميدي محمد هنيدي في برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال موسم رمضان 2025، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب التقارير المتداولة، فإن هنيدي تقاضى مبلغًا قدره 15 مليون جنيه نظير مشاركته في البرنامج، مما يجعله أحد أعلى الفنانين أجرًا في النسخة المقبلة من البرنامج الذي يحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة كل عام.

وتفاعل الجمهور بحماس، حيث أعرب الكثيرون عن شوقهم لمشاهدة هنيدي في أجواء مليئة بالمقالب والمواقف الطريفة. كما أشادوا بجرأة هنيدي لقبوله المشاركة في البرنامج المعروف بمفاجآته المثيرة.

يستمر رامز جلال في جذب كبار نجوم الفن والرياضة في برامجه الرمضانية، حيث يعتمد على أفكار مبتكرة ومقالب غير متوقعة لجذب أنظار المشاهدين، مما يجعل البرنامج أحد أكثر الأعمال الرمضانية إثارة للجدل كل عام.

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