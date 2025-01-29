الأربعاء 29 يناير 2025
توقيت مصر 22:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أعلى سعر سجله الدولار اليوم في البنوك بعد أنباء طرح سندات دولية

خالد يرفع دعوى طلاق: "بتخوني وعشيقها مانعها تعمل معايا العلاقة"

شاهد.. سائق أوبر يتحرش بسائحة صينية:" أيه رأيك نروح البيت عندي"

"جدل موليوود".. تعليق ساخر وغير متوقع من علاء مبارك على قرار المسلماني

محمد هنيدي ضحية مقلب رامز جلال في رمضان القادم مقابل 15 مليون جنيه

تحسس جسد مريضته.. الحبس مع إيقاف التنفيذ لطبيب الأسنان بالشرقية

مصر تسحب مشروعا من شركة صينية

طلبت من زوجها تدليك رقبتها فقتلها.. والمحكمة: "دون قصد"

صدق أو لا تصدق.. البيت الأبيض يوقف مساعدات لغزة لشراء "واقيات ذكرية"

يطلق النار.. شاهد أخر ظهور للأمير محمد بن فهد قبل وفاته

شاهد.. سائق أوبر يتحرش بسائحة صينية:" أيه رأيك نروح البيت عندي"

سائق
ا
الأربعاء، 29-01-2025 01:43 م

 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق باحد التطبيقات الذكية "أوبر"، بعد تحرشه جنسيا بسائحة صينية في شرم الشيخ.

ووثّقت سائحة صينية واقعة تحرش تعرضت لها على يد أحد سائقي شركات التوصيل الذكية. ونشرت الفتاة مقطع فيديو يظهر فيه السائق وهو يحاول استدراجها إلى منزله من خلال التحدث معها عبر أحد تطبيقات الترجمة على هاتفه، حيث قال لها" تعالي معايا البيت".

وفي الفيديو، رفضت الفتاة بحزم قائلة: "لا أريد ذلك نهائيًا"، ومع ذلك، قام السائق بمحاولة التحرش بها عن طريق اللمس، ما دفعها إلى الصراخ في وجهه.

وبعد انتشار الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، طالب مستخدمون السلطات بالتحرك السريع للقبض على السائق ومحاسبته وفق القانون.

ووفق مصادر فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على سائق تاكسي، بعد تحرشه بسائحة صينية في محافظة جنوب سيناء.

تحرش سائق بسائحة

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر سائق تاكسي يتحرش لفظيًا بسائحة داخل السيارة، قائلًا لها عبارات غير لائقة من بينها: "ما تيجي نروح البيت عندي".

واستخدم السائق خدمة “جوجل ترجمة” لنقل ما يرد قوله للسائحة بلغتها الصينية، بينما كانت الأخيرة ترد عليها بالرفض، قبل أن يلمس ساقيها فتنهره.

وكانت السائحة أكثر ذكاءً منه حيث سجلت تفاصيل ما جرى بكاميرا هاتفها المحمول.

وبعد إجراء التحريات، تم تحديد هوية السائق ومكان الواقعة، حيث ألقت الشرطة القبض عليه، وأحيل للتحقيق بعد تحرير محضر بالواقعة، فيما تتولى جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 


إقرأ ايضا

م

خالد يرفع دعوى طلاق: "بتخوني وعشيقها مانعها تعمل معايا العلاقة"

علا مبارك

"جدل موليوود".. تعليق ساخر وغير متوقع من علاء مبارك على قرار المسلماني

هنيدي مع رامز عقله طار

محمد هنيدي ضحية مقلب رامز جلال في رمضان القادم مقابل 15 مليون جنيه

أخبار متعلقة

900x450_uploads,2025,01,06,aaf3a58f28

سيدة دار رعاية المسنين تكشف ما كان يفعله معها العامل مقابل خدمتها

تت

رغم إصابتها بالشلل.. فيديو مخل لمشرف دار مسنين مع سيدة يثير ضجة