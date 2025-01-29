تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق باحد التطبيقات الذكية "أوبر"، بعد تحرشه جنسيا بسائحة صينية في شرم الشيخ.

ووثّقت سائحة صينية واقعة تحرش تعرضت لها على يد أحد سائقي شركات التوصيل الذكية. ونشرت الفتاة مقطع فيديو يظهر فيه السائق وهو يحاول استدراجها إلى منزله من خلال التحدث معها عبر أحد تطبيقات الترجمة على هاتفه، حيث قال لها" تعالي معايا البيت".

وفي الفيديو، رفضت الفتاة بحزم قائلة: "لا أريد ذلك نهائيًا"، ومع ذلك، قام السائق بمحاولة التحرش بها عن طريق اللمس، ما دفعها إلى الصراخ في وجهه.

وبعد انتشار الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، طالب مستخدمون السلطات بالتحرك السريع للقبض على السائق ومحاسبته وفق القانون.

ووفق مصادر فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على سائق تاكسي، بعد تحرشه بسائحة صينية في محافظة جنوب سيناء.

تحرش سائق بسائحة

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر سائق تاكسي يتحرش لفظيًا بسائحة داخل السيارة، قائلًا لها عبارات غير لائقة من بينها: "ما تيجي نروح البيت عندي".

واستخدم السائق خدمة “جوجل ترجمة” لنقل ما يرد قوله للسائحة بلغتها الصينية، بينما كانت الأخيرة ترد عليها بالرفض، قبل أن يلمس ساقيها فتنهره.

وكانت السائحة أكثر ذكاءً منه حيث سجلت تفاصيل ما جرى بكاميرا هاتفها المحمول.

وبعد إجراء التحريات، تم تحديد هوية السائق ومكان الواقعة، حيث ألقت الشرطة القبض عليه، وأحيل للتحقيق بعد تحرير محضر بالواقعة، فيما تتولى جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.