الجمعة، 14-05-2021
07:41 م
صدمة كبير عمت أرجاء الوسط الفني بعد وفاة
الفنان محمد ريحان
فى مستشفى الزقازيق الجامعى بعد إصابته بفيروس كورونا
والفشل الكلوى، ولم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن.
وكان الراحل قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، بسبب ارتفاع ضغط الدم، ودخل على أثرها الى العناية المركزة، وغادرها بعد تحسن حالته الصحية.
وشارك ريحان في السباق الدرامي الرمضاني، بمسلسل "موسى"، الذي عرض عبر قناة dmc بدور "الشيخ صالحين"، جدّ "موسى"، الذي يجسده الفنان محمد رمضان إضافة إلى دور "فكري" في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، الذي قدّمه الفنان يحيي الفخرانى.