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نقل دلال عبدالعزيز للمستشفى بعد تدهور حالتها بسبب كورونا

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز
 
الجمعة، 30-04-2021 03:01 م محمد فضل
أصيبت الفنانة دلال عبد العزيز، بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع أسرتها إلى نقلها لإحدى مستشفيات العزل .

كانت الفنانة  قد شعرت ببعض المعاناة في التنفس خلال الساعات الماضية وتم نقلها إلى مستشفى خاص بعد إيجابية المسحة الثانية لها، حسب صدى البلد.

 وشاركت دلال عبد العزيز في مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي يعرض على قناة "MBC" المراكز الأولى في تريند موقع "تويتر"، وذلك بعدما حققت الحلقات الأولى منه نجاحا جماهيريا واسعا، ونالت إعجاب الجمهور وحازت على انتباهه.

على جانب أخر فقد جاءت نتيجة المسحة للفنانة دنيا سمير غانم سلبية، وهو الامر الذي ينطبق على النجم حسن الرداد الذي تعافى تماما، فيما لا تزال زوجته إيمي تحت الملاحظة والعزل.
 

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