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سمية الخشاب: استحق جائزة أفضل ممثلة في مسلسلات رمضان

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سمية الخشاب
السبت، 20-04-2024 01:31 ص نسمه عبد الوهاب
صرحت الفنان سمية الخشاب لبرنامج "حفلة توزيع جوائز" بأنها تمنح نفسها جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "غالية بـ100 راجل" والذي يذاع في سباق المسلسلات الرمضاني 2024، بالإضافة إلى جائزة أخرى أسمتها "قوة التحمل" لأنها استطاعت أن تعمل وهي مصابة واستطاعت استكمال تصوير المسلسل بعد تعرضها لمقلب حلقة "رامز جاب من الآخر" والتي تعرضت فيها إلى عدة سقطات.

خلال تصريحاتها في برنامج "حفلة توزيع الجوائز" وخلال حوارها مع المذيعة جيهان عبد الله، منحت الفنانة سمية الخشاب نفسها جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "غالية بـ100 راجل"، الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2024.
وليس هذا فحسب، بل أضافت جائزة أخرى لنفسها، وهي "قوة التحمل"، بعدما أصرت على استكمال تصوير جميع مشاهد المسلسل رغم تعرضها لإصابة مؤلمة أثناء مشاركتها في برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر".

وفي تصريحاتها، أكدت الخشاب أنها واجهت تحديات كثيرة أثناء تصوير مسلسلها بعد التعرض لبرنامج المقالب، حيث وصفت الحالة بأنها صعبة وأشارت إلى أنها استمرت في تصوير المشاهد وهي تتألم، مما يجعلها تستحق جائزة على قوة تحملها في مواجهة هذه الصعوبات.
وعلى لسانها: "تحملت كتير وكنت بتعذب، كنت بخلص كل مشهد وأقعد أعيط، الحالة صعبة وأستحق جائزة على قوة التحمل"، وأضافت بأنها رفضت وضع قدمها في الجبس لالتزامها بتصوير مشاهد كاملة في العمل.




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