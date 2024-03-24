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شاهد.. شاب ينصح بالاستغفار خلال الانتظار في طابور وبعد لحظات دخل في مشاجرة

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الشاب
الأحد، 24-03-2024 01:40 م

 

أظهر تقرير قصير نشرته قناة الإخبارية السعودية، لحظة وقوع مشاجرة قبل الإفطار في أحد شوارع الرياض.

وكان التقرير يتناول ظاهرة طوابير التميس في الرياض، التي تتحول في بعض الأحيان إلى مشاجرات ومناوشات، وتحديداً قبيل الإفطار.

وخلال التقرير التقت القناة، بأحد الشباب الذي قال في تعليقه على الظاهرة، أن زحمة الطرق في الرياض خلال رمضان غير مؤثرة، ويمكن قضاء الوقت خلال الطابور بالتسبيح والاستغفار.

ورغم حديثه عن الاستغفار والتسبيح، رصدت الكاميرات بعد لحظات من تصريحه، الشاب وهو يشتبك مع مجموعة من الشباب أثناء انتظارهم في الطابور أمام أحد محلات التميس.

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أعلن الداعية الإماراتي وسيم يوسف، عبر مقطع فيديو، إصابته بمرض السرطان.

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